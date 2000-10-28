Предприниматели села Введенщина будут снабжать иркутян свежими грибами 16:51, 14 мая 2018 г.



Рецепт успеха из-под Иркутска. Берешь старую ферму, ставишь современное оборудование - и начинаешь выращивать вместо коров... грибы. Десять тонн свежих шампиньонов в месяц обещают поставлять к столу иркутян из села Введенщина. Как скоро мы сможем продегустировать продукт местного производства, узнала съемочная группа программы "Новости".

Белые островки на земляных брикетах - предмет особой гордости технологов производства. Компост заложили в камеру всего несколько дней назад, и мицелий уже начал пушить. Еще немного - и брикеты будут белыми по всей толще. "Мы проверяем, спокойно смотрим внутрь, и он весь-весь должен в определенной степени, тоже там нюансы свои достаточно интересные, он должен и не больше быть заросший, и не меньше. В определенной стадии. После этого накладывается покровная почва, то есть уже буквально через недельку тут уже совсем другая картина будет", - рассказывает Светлана Кузнецова, главный технолог производства.

Приглушенный свет и строго заданные параметры температуры и влажности. Чтобы грибы выросли в нужное время и урожай был хорошим, нужно строго выдерживать технологию. В этом помогает голландская климатическая установка, пока единственная такая в России. На каждой полке температурный датчик. Контроль выведен в коридор, чтобы как можно меньше заходить в камеры. Там должно быть практически стерильно. "Этим оборудованием автоматически мы задаем как большую концентрацию углекислого газа в процессе созревания, начала развития, и в то же время мы можем это уменьшить, чтобы людям было комфортно собирать грибы, то есть они не теряли сознание", - говорит Андрей Буланый, технический директор производства.

А в соседней камере только собирают стеллажи. Всего на новом производстве грибных камер четыре. С каждой планируют собирать по шесть тонн каждые два месяца. Первый урожай снимут в середине июня. Спрос есть уже сейчас. "У нас есть уже заказы, у нас готовы покупать грибы на наших условиях тонну в день, мы на такие производственные мощности еще не выходим, так что спрос уже есть, к нам обращаются рестораны, просят именно те рестораны, которые хотят экологически чистую продукцию, ну а насколько она чистая, вы видели сами, стерильность соблюдается, выращивается без какой-либо химии", - сказала Надежда Дорофеева, исполнительный директор компании.

Организовать производство с нуля - задача нелегкая. Поддержала предпринимателей корпорация развития Иркутской области. Выделили кредит на льготных условиях. В ближайшие семь лет на ферме планируют создать около сорока рабочих мест. В корпорации говорят: нам интересны проекты, где люди горят идеей и готовы создавать бизнес на территории области. "Мы ориентированы больше на проекты новой цифровой экономики, нежели чем на поддержку традиционных отраслей. Хотя в нашем портфеле очень много. Сейчас у нас профинансировано уже 12 проектов на более чем 1 млрд руб. за год деятельности корпорации. Большая часть проектов в таких традиционных отраслях, и мы в этом смысле крепко стоим на земле и ориентируемся на потребности жителей нашего региона", - сообщил Олег Севрюков, генеральный директор корпорации развития Иркутской области.

Например, еще один проект, который сейчас планирует поддержать корпорация развития области, - птицеводческая ферма по производству индейки.