Очный конкурс цирковых любительских коллективов прошел в Иркутске 15:38, 14 мая 2018 г.



Возрождают традиции. Очный конкурс цирковых любительских коллективов прошел впервые за последние 15 лет в Иркутске. Около 20 команд-участниц доказали, что они достойны арены. Выход на манеж оценили артисты цирка.

С изяществом и легкостью выполняют сложные элементы артисты из Ангарска. Жанр эквилибр у дуэта любимый. В цирковой студии Матвей Зотов и Ксения Харковец занимаются с трех лет. Они призеры всероссийских конкурсов. Выступление именно под куполом цирка вызывает особые чувства, да и номер потребовал много эмоций. "Это как своя Родина, это что-то родное. В номере очень много событий, где-то нужно удивиться, повеселиться, где-то нужно погрустить, но в основном это радость", - делятся Матвей Зотов и Ксения Харковец, участники конкурса, г.Ангарск.

Проверить себя большой сценой решили 20 команд из Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Кута. Их поддержали студии из Красноярска и Северобайкальска. Много лет любительские коллективы области соревновались заочно. Присылали видео выступлений на конкурсы. Поэтому такое мероприятие - возможность для кого-то впервые выйти на манеж. "Многие из них сегодня в первый раз выходят на манеж, и это очень для них важно, разговаривали и с руководителями, и с участниками, этот трепет в душе, они очень этого ждут", - говорит Людмила Герда, директор Иркутского областного дома народного творчества.

В этом году для цирковых студий области провели несколько мастер-классов именитые артисты. Такие уроки дали свой результат. Оценивают его тоже профессионалы. Московские циркачи говорят: по десятибалльной шкале они ставят оценку двадцать. "С такими номерами нужно выходить на сцену, это нарабатывается с опытом на зрителе, понимаете, если они будут в спортзале сами для себя перед зеркалом это делать, они в ноль уйдут, им нужен зритель, им нужна публика, они должны оценивать себя по аплодисментам. Чего-то где-то не хватает, но глаза горят, и это главное", - сказал Надежда Корпагина, артист Росгосцирка.

Боролись не только за призовое место, но и за право участвовать в гала-концерте. Артисты цирка говорят: есть те, для кого манеж обязательно станет родным навсегда.