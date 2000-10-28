Турнир по мини-футболу прошел в иркутском микрорайоне Ново-Ленино 15:11, 14 мая 2018 г.



Живут футболом. Школьники Ново-Ленино подвели спортивные итоги года на поле. Турнир по мини-футболу собрал в этом году девять команд. Они показали по-настоящему взрослую игру.

Борются за победу с неподдельным азартом. Ведь это показатель итогов за год. Готовились к турниру зимой в спортивных залах, а в теплое время на школьных стадионах. Счет в играх серьезный. Первая встреча тому подтверждение - 1:0. "Игра была не такая уж простая, соперники были сильные, когда мяч прикатился ко мне, просто там было свободное место, я ударил и забил", - делится Даниил Тушич, участник команды школы №40.

Активно уделять внимание мини-футболу в Ново-Ленино начали четыре года назад. Первая команда едва набралась. А сейчас в секциях больше 100 человек. Есть и те, кто стал заниматься спортом на высоком профессиональном уровне. Лучшие игроки ездят на соревнования в Ангарск, Красноярск и Новосибирск. "Количество участников каждый год увеличивается. Помимо массовости, растет уровень в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России. Очень актуальный этот вид спорта. Здесь есть ребята, которые занимаются в областной школе, в различных клубах, все они стремятся расти до профессионального уровня", - сказал Роман Рябоконь, тренер футбольного клуба "Олимпия".

Развивать мини-футбол в районе, а также организовать турнир помог депутат думы города Иркутска Евгений Савченко. "Занятость детей в Ново-Ленино очень важна, потому что он находится немного дальше, чем другие районы Иркутска, от центра, и, конечно, наша задача, чтобы дети здесь активно развивались, чтобы у них была занятость, чтобы они не просто слонялись по дворам и думали, чем заняться, они увлечены были какой-то идеей. Это дружба, это знакомства", - отметил Евгений Савченко, депутат думы г.Иркутска.

На турнирах тренеры присматривают новых звезд, но главное, говорят, чтобы спорт полюбили как можно больше детей.