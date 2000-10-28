Золотая, серебряная и пять бронзовых медалей пополнили копилку борцов Приангарья 14:39, 14 мая 2018 г.



На первенстве Сибири по вольной борьбе среди юношей наши спортсмены семь раз поднимались на пьедестал почета. Лучшим в весовой категории 71 килограмм стал уроженец Бохана Константин Топшинов. Его земляк Владимир Иванов стал серебряным призером в весовой категории 45 килограммов. Еще пять борцов из Иркутска, Осинского и Ольхонского районов и поселка Усть-Ордынский на третьем месте. Победители турнира завоевали путевку на первенство страны по вольной борьбе, которое состоится в июне в Москве.