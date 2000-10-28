Алена Чукавина стала обладательницей титула "Миссис Иркутск-2018" 14:30, 14 мая 2018 г.



Иркутянка Алена Чукавина будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе красоты. Она стала обладательницей титула "Миссис Иркутск-2018". За корону боролись 19 женщин. Все к конкурсу готовились основательно. В течение трех месяцев они учились дефилировать, посещали фитнес-залы, продумывали образы.

"Все участницы яркие, красивые. Неординарные личности. Очень много многодетных мам. У кого-то пять детей, у кого-то шесть. Это особенно радует. В этом году у нас достаточно молодой состав. Средний возраст участниц - 35 лет", - рассказала Виктория Калашникова, организатор конкурса "Миссис Иркутск".

Известная российская телеведущая Оксана Федорова стала специальным гостем мероприятия. Она приветствовала участниц, отметив, что для каждой этот конкурс станет ярким событием.