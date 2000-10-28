Тотальный контроль над продуктами животноводства появится в России 14:26, 14 мая 2018 г.



С 1 июля по закону все предприятия и производители должны перейти на обязательную электронную ветеринарную сертификацию и регистрировать продукцию в системе "Меркурий". Электронные документы на молоко, мясо, колбасы и консервы придется использовать всем: и производителям, и перевозчикам, и продавцам. Это позволит каждому отследить путь продуктов от поля и фермы вплоть до торгового прилавка. На каждом товаре будет "QR-код" и с помощью смартфона у потребителя появится возможность узнать всю информацию.

Пока "Меркурием" пользуются немногие фермеры. В Иркутской области в новой системе работает только четверть предприятий. "Хозяйственные субъекты будут вынуждены с 1 июля этого года работать в этой системе. Они будут обязаны. И если говорить о производителях, они не смогут поставлять на рынок свою продукцию", - сказал Александр Сербиян, и.о. руководителя управления Россельхознадзора.

Перейти на электронную сертификацию должны все хозяйства: птицефабрики, мясокомбинаты, молокозаводы, а также детские сады, школы и больницы. Система станет обязательной для оптовых и розничных торговых сетей. Регистрация в "Меркурии" исключит возможность подделки и фальсификации ветеринарных документов.