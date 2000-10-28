Водитель автобуса решил помыть транспорт прямо в центре Иркутска 14:23, 14 мая 2018 г.



Наглость, граничащая с глупостью. Необычную картину наблюдали автолюбители Иркутска. Водитель автобуса решил помыть автобус в городе. Все бы ничего, но делал он это прямо в сердце Иркутска - в сквере имени Кирова.

Любителя чистоты засняли очевидцы и выложили кадры в соцсети. Видно, как мужчина любовно протирает окна, а рядом стоят ведро и канистра со спецхимией. Пост уже собрал десятки гневных комментариев. Люди интересуются, какое наказание теперь грозит нарушителю. Если и вы увидели что-то необычное, возмутительное, интересное, присылайте материалы в адрес программы "Новости". И ваш эксклюзив увидят тысячи зрителей в рубрике "Ты очевидец".