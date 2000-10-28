В Иркутске прошли испытания второго летного образца МС-21 14:21, 14 мая 2018 г.



Второй летный образец современного лайнера МС-21 поднялся в небо над Иркутском. Испытания проходили на высоте три тысячи метров и на скорости четыреста километров в час. В течение часа опытные летчики-испытатели проверили самолет на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси. Все прошло в штатном режиме.

А вот первый самолет МС-21 сейчас выполняет программу летных испытаний на аэродроме в Жуковском. Когда лайнер выйдет в серийное производство, по летно-техническим характеристикам он должен превзойти аналоги за счет новейших двигателей и самолетных систем, а также благодаря применению современных композитных материалов. Они, в том числе, сделают самолет легче, а в конечном итоге при полете это позволит значительно экономить топливо.