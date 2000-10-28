Сегодня в Иркутске отключат отопление 14:18, 14 мая 2018 г.



Теплый сезон начался - сегодня в Иркутске отключат отопление. По традиции это происходит тогда, когда среднесуточная температура в течение восьми дней превышает восемь градусов Цельсия.

Сейчас организации будут обеспечивать перевод тепловых сетей в летний режим работы. В городе проведут гидравлические испытания системы отопления. Это займет около двух недель. Кстати, управлять температурным режимом в квартирах собственники многоквартирных домов могут самостоятельно. Решением общего собрании люди могут выбрать дату отключения своего дома от тепла.