Иркутская область на втором месте в стране по количеству пострадавших от укусов клещей 14:16, 14 мая 2018 г.



52 тысячи россиян пострадали от укусов клещей за два весенних месяца. Такую статистику приводит Роспотребнадзор. Причем только за последнюю неделю число обратившихся в больницу увеличилось сразу вдвое. По количеству зарегистрированных случаев Иркутская область на втором месте после Кемеровской, замыкает тройку Свердловская область. Прививку от энцефалита предусмотрительно поставили один миллион семьсот россиян. Тем не менее, по стране зарегистрировали почти сотню случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Сообщает РИА "Новости".