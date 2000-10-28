На четверть выросла гибель людей на пожарах в Иркутской области 14:14, 14 мая 2018 г.



С начала года в регионе от огня погибли 80 восемь человек. Это на 17 несчастных случаев больше, чем в прошлом году. На минувшей неделе вновь погибли люди. Возгорания произошли в Саянске, в Аларском районе, в поселке Юрты.

Специалисты считают, что задача снизить риск гибели людей стоит на уровне местных властей. Необходимо проводить рейды, оснащать дома автоматическими пожарными сигнализациями, особенно в тех местах, где живут неблагополучные семьи. По статистике именно у таких людей чаще всего и случаются пожары.