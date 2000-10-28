Иркутские театры представят зрителям русскую классику 16:35, 11 мая 2018 г.



Предстоящие выходные станут для публики настоящим подарком. В драматическом премьера - сатирическая комедия о любви по пьесе Алексея Писемского "Ипохондрик". В музыкальном новая постановка тоже о любви. Повесть Пушкина "Барышня-крестьянка" представят зрителям в жанре фолк-мюзикла.

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Николай Михайлыч Дурнопечин страдает ипохондрией, то есть не конкретной болезнью и не депрессией, а только убежденностью в собственном нездоровье. Прослышав о болезнях богатого дядюшки, к нему приезжают дальние родственники в надежде получить наследство. Напоминает о себе и первая любовь. Комедию Алексей Писемский написал в 1851 году. Уже тогда проблему ипохондрии - нерешительности, болезненной мнительности, ухода от ответственности - считали опасной для общества. Что говорить о днях сегодняшних? "Когда человек боится принять решение, взять на себя ответственность, сказать: дорогая моя, я хочу, чтобы мы с тобой поженились по-настоящему, может быть, даже в церковь сходили и брак этот заключили. Нет! В гражданском браке поживем лет пять, а потом, может, мне понравится какая-то другая девочка, может, я и поменяю. Мужик перестал существовать как мужик", - считает Иосиф Фекета, режиссер спектакля "Ипохондрик".

Иосиф Фекета над проблемой решил по-доброму посмеяться в качестве профилактики, усилив происходящее на сцене танцевальными номерами и огромными масками. Все это - плоды воспаленного воображения Дурнопечина, роль которого для артиста Алексея Орлова оказалась испытанием. Постоянная апатия - дело непростое. Но, добавляет артист, ипохондрика в себе узнать может каждый. "Я тоже ипохондрик по жизни, серьезно. Я думаю: каждый второй у нас гражданин ипохондрик, потому что как что-то болит, мы в интернет лезем. Я начинаю читать, начинаю сталкиваться с такими вещами, думаю: ой, у меня, наверное, что-то сложное, наверное, не пойду в больницу, еще что-нибудь найдут. И не я один такой", - делится Алексей Орлов, артист Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Спектакль "Ипохондрик" с 13 мая на камерной сцене драмтеатра.

А в музыкальном вторую подряд премьеру посвящают приближающемуся 220-летию Александра Пушкина. В апреле представили пластический фарс "Пиковая дама". А 12 мая зрители увидят фолк-мюзикл "Барышня-крестьянка". "Мне показалось, что будет правильным здесь соединить жанры. То есть, с одной стороны, это должна быть история с использованием фольклорных мелодий, с другой стороны, я не хотела, чтобы это был чисто традиционный народный спектакль", - говорит Анна Фекета, режиссер спектакля "Барышня-крестьянка".

Так московские композиторы объединили народные мелодии с современными легкими ритмами, бережно сохранив атмосферу пушкинской эпохи.