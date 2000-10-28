Стерилизовать домашних животных на льготных условиях можно в Иркутске 16:29, 11 мая 2018 г.



Стерилизовать или кастрировать собак и кошек в три раза дешевле. Специальную акцию в Иркутске сейчас проводит общественная организация защиты животных "Флора и Лавра". За последние полгода с помощью льготных условий уже удалось прооперировать больше тысячи четвероногих.

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Восьмимесячная Жужа прячется на руках хозяйки. У Валерии это уже четвертый питомец, дома есть две собаки и еще одна кошка. Четвероногих друзей девушка берет с улицы. Но последней, Жуже, сейчас все-таки пытается найти новый дом, оставлять всех у себя сложно. "Пытались пристроить, характер вредный - вернули. Мы связываемся с хозяином, не хотим, чтобы бросали. Ну и дальше будем пытаться пристроить. Если все-таки выкинут или еще что-то случится, то чтобы хоть не плодились, никто не выбрасывал детенышей", - говорит Валерия Зубарева, хозяйка кошки.

А сегодня у Жужи по плану полосная операция. Кошку стерилизуют. Вмешательство занимает примерно полчаса. Ветеринары говорят: стерилизация только улучшает качество жизни собак и кошек. "Такое состояние животного приводит к побочным эффектам. Различным заболеваниям, таким как ложная беременность, воспаление матки, различные кисты образуются на яичниках. Это приводит к заболеваниям. Конечно, я как врач рекомендую стерилизовать и жить спокойно", - сказала Тамара Балтухаева, заведующая ветеринарной клиникой ИрГАУ.

После операции животное быстро приходит в себя, на восстановление уходит максимум 10 дней. По льготным условиям операция коту стоит 250 рублей, кошке - 600. Собак оперируют немного дороже. "Наша организация привлекает средства и направляет их в частные ветеринарные клиники. Компенсирует часть стоимости услуг по кастрации и стерилизации. Любой житель города, Иркутского района обращается с заявкой на почту "Флора и Лавра". Оставляет контактные данные и пишет, какое животное он хочет стерилизовать", - сообщил Николай Лазарев, сотрудник общественной зоозащитной организации "Флора и Лавра".

Дальше людям назначают дату и время операции. Принять участие в акции могут как частные лица, так и организации. Главная цель, чтобы бездомных животных стало меньше.