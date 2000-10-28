Рейды по выявлению браконьеров проводят в Иркутской области 16:15, 11 мая 2018 г.



Они охотятся на тех, кто охотится на рыбу. Рейды по выявлению браконьеров проходят сейчас ежедневно. Ведь с 25 апреля по 25 июня у хариуса, ленка, тайменя период нереста. Ловить их нельзя даже на удочку. Но останавливает закон далеко не всех.

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Ситуация классическая. "Не знал", "шел мимо", "ничего не поймал"- обычные отговорки людей, которые, по сути, занимаются браконьерством. В период нереста даже одна пойманная рыба - причина для штрафа. А более десяти хвостов достаточно для возбуждения уголовного дела.

Эта самка шла на нерест. Специалисты определяют это даже по внешним признакам. "Яркие отличия. Если помыть, сбоку посмотреть, синие, красные, зеленые пятна. Брачный наряд рыба принимает. Можно отличить, что у нее сейчас нерест", - поясняет специалист.

Рейды в период нереста специалисты охотхозяйства общества "Динамо" проводят ежедневно. В помощь сотрудники Росгвардии, транспортной полиции и будущие охотоведы - студенты Иркутского аграрного университета. На практике понимают то, с чем придется работать.

В ходе каждого рейда "прочесывают" берега Ушаковки. С начала проверок изъяли более полутора тысяч метров сетей, сорок рамок и других рыбацких приспособлений. Места, излюбленные рыбаками, известны. Но сами эти люди браконьерами себя не считают. Что такое одна рыбка? А одна, между тем, рыбка - это несколько тысяч икринок. "Когда достигает половозрелого возраста, рыба поднимается туда же, где она родилась. Там же она мечет икру и потом осенью вместе с мальками спускается в Ангару. Год проживут и на следующий год опять к нам же приходят. Если ее здесь поймали, то другая рыба к нам не придет К нам придет только та рыба, которая родилась в Ушаковке", - рассказывает Олег Васильков, заведующий охотхозяйством ИРО "Динамо".

Таким образом, с каждым годом хариуса в Ушаковке все меньше. Ленок стал редким гостем. А таймень лишь в рассказах остался.