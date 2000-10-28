Борцы Иркутской области успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа 14:26, 11 мая 2018 г.



Семь медалей на первенстве Сибирского округа по вольной борьбе. Спортсмены Иркутской области отлично выступили на турнире среди юношей до 18 лет. Состязания прошли в Тыве, в Кызыле. Первое место в весовой категории до 71 килограмма завоевал Константин Топшинов, он тренируется в Иркутске. Серебро у Владимира Иванова из Бохана. Еще пять борцов взяли бронзовые награды. Все призеры получили путевку на первенство России по вольной борьбе, оно пройдет в июне в Москве.