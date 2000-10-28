Иркутские акробаты заняли весь пьедестал почета на соревнованиях в Новосибирске 14:24, 11 мая 2018 г.



Там завершился "Кубок Сибири". Участвовали более 300 спортсменов. Воспитанники иркутского дворца спорта "Юность" завоевали 12 медалей - по четыре золотых, серебряных и бронзовых. Это одни из самых успешных стартов наших спортсменов. Первые места у Полины Шишкиной, Андрея Ануфриева, Раисы Будуновой и Алексея Лавриновича. Другим спортсменам из Иркутска не хватило совсем немного до победы.

Валерия Шубина, бронзовый призеёр "Кубка Сибири": Я не постаралась сильно. Не напрягла себя. Это были у меня третьи соревнования. Я не волновалась, спокойно и сосредоточено.

Татьяна Шубина, тренер-преподаватель по спортивной акробатике ДС "Юность": Здесь было 22 города, представители западных школ - школы олимпийского резерва. Поэтому эти медали еще более достойные. Также самой большой победой я считаю победу наших мастеров спорта и победу наших юных акробатов, которым всего 9 лет. И они не просто пробились в финал, у нас была задача пробиться в финал, задача практически максимум, они перевыполнили. И весь пьедестал почета был в иркутянах.

Теперь акробаты готовятся в июне выступить на всероссийских соревнованиях в Таганроге.