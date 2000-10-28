Почти 10 тысяч квадратных метров клумб в Иркутске засадят цветами 14:22, 11 мая 2018 г.



В городском зеленом хозяйстве сейчас подготавливают к высадке около 700 тысяч растений: петунии, бархатцы, алиссум и даже розы. Флористы придумали и новый дизайн городских клумб.

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"Убираем пожелтевшую листву. Производим работы по уходу. Где-то сорняки могут попадаться, их убираем, делаем прищипку, чтобы кустик был пушистый, объемный, чтобы на нем потом цветочков было больше", - рассказывает Дарья Суханова, рабочий оранжереи.

А еще обязательный пункт - подкормка. Высаживать в грунт будут уже цветущие растения. Поэтому сейчас маленьким кустикам ускоряют процесс роста. Белые, розовые, фиолетовые, желтые, красные, синие - клумбы этим летом будут пестрить разноцветьем. Всего планируют озеленить более 100 пространств.

Так будет выглядеть цветник у памятника Юрию Гагарину. А клумбу у цирка решено стилизовать под купол. Традиционно будут цветы в вазонах, выставят и зеленые фигуры. Их сейчас реставрируют, заменяют металлические конструкции. "В этом году мы возвращаем на клумбы розы. Около театра Охлопкова. Возвращаем цинию. Это сквер 50-летия Октября. Львиный зев возвращаем. То есть что-то такое забытое старое. Потому что с запада мы новое привезти не можем. У нас климат резкоконтинентальный. В августе уже могут быть заморозки", - говорит Лариса Костиш, мастер участка МУПЭП "Горзеленхоз".

Высаживать рассаду на городские клумбы начнут в конце мая. Земля должна еще прогреться и установиться плюсовая температура. Кстати, Горзеленхоз приглашает горожан помочь в озеленении Иркутска. Сейчас предприятие проводит набор работников на высадку цветов.