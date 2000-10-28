В Иркутской области растет число заболевших гепатитом С 14:18, 11 мая 2018 г.



Тревожная ситуация складывается в Иркутской области с ростом заболеваемости гепатитом С. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка. Если, по статистике Минздрава, за 2016 год выявили 228 случаев острых вирусных гепатитов, то всего за 6 месяцев 2017-го 224 таких пациента. То есть динамика увеличилась почти вдвое, и это при условии, что программа получает своевременное и достаточное финансирование.

Это вызвало тревогу у депутатского корпуса, парламентарии планируют направить обращение в региональный минздрав. "То есть у нас получается так: профилактируем, деньги выделяем большие, а цифры растут. Что происходит? Вы же отчетливо должны понимать все, кто занимается данной проблемой, что такого в принципе быть не может. Ну хорошо, вот мы сейчас всех выслушаем и, предположим, примем решение - 250 миллионов. А у вас это все начнет расти в такой же прогрессии в 19, в 20 году", - заявил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Риск заразиться гепатитом С сейчас существует почти для каждого. В зоне опасности не только люди, которые употребляют наркотики. Часто заболевание выявляют у посетителей тату- и маникюрных салонов, а также тех, кто пользовался некачественными медицинскими услугами. Участники межконфессионального совета при Заксобрании Иркутской области решили, что требуется существенное усиление профилактики гепатита, в том числе среди представителей различных религий. Ведь несвоевременное выявление заболевания существенно увеличивает риск цирроза печени. А лечение на ранних стадиях дает почти 100-процентный результат.