Иркутск присоединится ко Всероссийской акции "Остановим СПИД вместе" 14:14, 11 мая 2018 г.



Всероссийская акция "Остановим СПИД вместе" стартует в Иркутске на следующей неделе. Специальный пункт будет работать возле памятника Александру III. Все желающие могут сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С. Результаты анализов озвучат через 15 минут. Процедура бесплатная и анонимная. Медики будут принимать с 12.00 до 18.00 с понедельника по воскресенье.

Акция приурочена ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Его отмечают в третье воскресенье мая. Всю неделю в городе будут проводить семинары, тренинги, круглые столы, интернет-уроки. Акция пройдет в образовательных учреждениях, также специалисты центра СПИД проедут по реабилитационным центрам для наркозависимых и для людей, которые попали в трудные жизненные ситуации.

Елена Голенецкая, заместитель министра здравоохранения Иркутской области: В Иркутской области последние два года наметилась тенденция к снижению числа заболевших ВИЧ-инфекцией, и в 2017 году у нас, наверное, впервые показатель смертности от ВИЧ-инфекции существенно снизился практически на 13%, потому что люди стали понимать, что надо вовремя обращаться в центр СПИД.

Юлия Плотникова, руководитель ГБУЗ "ИОЦ СПИД": Мы раньше основную массу выявляли поздно, сейчас у нас 30 с лишним процентов выявляется поздно, и это тоже плохо, но это от того, что процент поздно выявленных уже уменьшился, мы уже видим результаты, в этой связи мы уже видим снижение смертности.

Специалисты отмечают: год от года обследуется все больше жителей Иркутской области, а зараженных среди них меньше. Важно вовремя обнаружить болезнь, ведь первое время она может протекать бессимптомно. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Звонки принимают всю следующую рабочую неделю с 10.00 до 16.00. Всероссийская акция завершится 20 мая концертом на площади у памятника Александру III. В память жертвам СПИДа зажгут свечи и пустят ленты по Ангаре.