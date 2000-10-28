В Иркутске разыскивают женщину, укравшую мобильный телефон 14:10, 11 мая 2018 г.



В Иркутске разыскивают женщину, которая украла мобильный телефон в ночном клубе Свердловского района. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как только молодой человек отходит от барной стойки, появляется девушка, она берет дорогостоящий смартфон и покидает заведение, пряча мобильник под куртку.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемую и рекомендуют ей самостоятельно прийти с повинной в первый отдел полиции Иркутска. А также просят граждан, что-либо знающих о данном преступлении или местонахождении этой дамы, позвонить по номеру 02.