Женщина-скала Оксана Кошелева произвела фурор на программе "Модный приговор" в Москве 17:56, 10 мая 2018 г.



Бывшая иркутянка Оксана Кошелева, больше известная как женщина-скала, произвела фурор на программе "Модный приговор" в Москве. Сотрудники передачи признались: такого головокружительного преображения у них еще не было.

Оксана Кошелева - мастер спорта по пауэрлифтингу, ставит рекорды, сдвигая с места тяжелейшую технику. В ее арсенале КамАЗ, трамвайный вагон и даже самолет. Внешний вид и стиль одежды у женщины всегда был больше похож на мужской. Но в "Модном приговоре" Оксану преобразили до неузнаваемости. Спортсменка призналась, что для нее самой новый образ стал шоком. "Ты идешь, а в зеркале другой человек. Это очень тяжело. Встретиться лицом к лицу с незнакомым для тебя человеком. Они очень тонко сохранили и меня не сломали, мою сущность, мою натуру и развернули всю женственность, которая, по сути, есть. Я, оказывается, красивая женщина", - поделилась Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу.

Оксана говорит: над ее образом в атмосфере строжайшей секретности работала команда из 20 человек. Съемки прошли в конце марта, и с тех пор до сегодняшнего дня свой новый облик спортсменка не могла продемонстрировать никому. По словам Оксаны Кошелевой, несмотря на изменившийся внешний вид, карьеру она не бросит. В скором времени рекордсменка собирается сдвинуть с места корабль, который весит больше ста тонн. Мероприятие состоится в конце августа и станет завершающим в ее спортивной карьере. Кстати, тянуть корабль Оксана обещает уже с новой прической и макияжем.