Питерский художник-абстракционист Саша Рощин представит в Иркутске 13 масштабных полотен, написанных с помощью фена 16:41, 10 мая 2018 г.



Образ места, который нельзя описать словами. Петербургский художник Саша Рощин воплотил уникальный проект в Иркутске. Вдохновившись Байкалом и Тажеранской степью, он за три недели написал 13 масштабных полотен. Эта абстрактная живопись создана из спирта, акриловых красок и с помощью фена. Как именно и где можно увидеть произведения, расскажем в следующем материале.

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Художник берет мелкодисперсионный акрил, спирт, смешивает их прямо на пластиковом "холсте" и начинает писать картину феном.

Технику спиртовых чернил обычно используют для изготовления украшений или предметов декора. А Саша Рощин решил создавать в ней масштабные полотна на полипропилене. Спирт помогает краске быстро высыхать. А фен не только ускоряет процесс, но и позволяет оставить нужный отпечаток. Направлять поток воздуха можно в разные стороны, с разного расстояния и меняя мощность. Так получаются уникальные формы, а оттенки неповторимо перетекают один в другой.

В Иркутске Саша работал три недели, до этого неделю жил на Ольхоне, чтобы почувствовать энергию священного острова и создать произведения, показав, что искусство способно эту энергию передать. "Суть данного проекта - показать через вот эти нефигуративные образы энергетику определенных мест. В данном случае это места Байкала. То, что мне показалось интересным, - это, наверное, контраст всех стихий, которые там находятся. Очень сухой воздух, ветер, при этом лед, который уже превратился в такой белый, не то, что обычно привыкли видеть на Байкале", - рассказывает Саша Рощин, художник.

Итогом поездки на Байкал и работы в Иркутске стали 13 полотен форматом 2 на 3 метра. Их можно увидеть с 11 мая на выставке в галерее современного искусства. На этих картинах не увидишь конкретных образов, все это - отпечатки впечатлений, ветра, снега и воздуха, закатов и рассветов, туманов и льда. Таким художник почувствовал Байкал и Тажеранскую степь. Этот тот случай, когда цвета, оттенки, формы лучше воспринимать душой, чтобы почувствовать ту самую энергию, о которой говорил художник. "Это сложная авторская методика, разработка, когда образ создается по факту, здесь и сейчас. То есть есть какая-то первоначальная задумка, первоначальный сюжет, а по факту он рождается в эту минуту", - говорит Екатерина Иванова, директор по развитию галереи современного искусства.

К слову, практика создания образа места у Саши уже есть. Недавно он так же впитывал энергию острова Бали. Куда отправится дальше? Пока решает. А байкальская вселенная Саши Рощина останется в Иркутске. Увидеть работы можно до 17 июня.