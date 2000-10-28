Приобрести здоровые саженцы можно на ярмарке сибирских саженцев в Иркутске 16:28, 10 мая 2018 г.



Посадить дерево и не навредить урожаю. У дачников началась горячая пора. Нужно приобрести саженцы. За рассадой идут чаще всего на рынок, даже не подозревая, что вместе с желаемыми культурами на участке могут поселиться экзотические сорняки и вредители. Специалисты отмечают: грамотный продавец всегда предоставит покупателю документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние продукции.

Лучше всего, чтобы молодые плодово-ягодные деревья были выращены на сибирской земле или в соседних регионах. Они адаптированы к климату, вероятность того, что они приживутся, гораздо выше. "Когда покупают, надо, чтобы посмотрели на прививку, чтобы там была эта шишечка. Если есть шишечка, это самое главное. Там уже привитое и не будет дички. Здесь самое главное - смотреть на дерево", - объясняет Виктория Морозова, продавец саженцев.

Ярмарка сибирских саженцев развернулась на территории "Сибэкпоцентра". Она будет работать до 15 мая 2018 года.