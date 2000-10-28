Иркутской школьнице Маше Лущик требуется помощь 16:23, 10 мая 2018 г.



Когда болезнь отнимает любимое дело и заставляет жить по-новому. У иркутской школьницы Маши Лущик сахарный диабет. Кома, реанимация и совершенно новый образ жизни. За три года болезни девочке пришлось пройти много испытаний. И сейчас ей требуется помощь.

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Зажигательные ритмы ламбады в исполнении Марии звучат немного грустно. Семь лет девушка училась музыке. А сейчас почти не играет. От постоянного использования глюкометра пальцы стали болеть от клавиш. А стрессы во время открытых выступлений поднимают уровень сахара в крови до критичных показателей. "Раньше я играла джаз, ну, у меня там было произведение, оно мне очень нравилось. То есть я просила джазовую музыку, более веселые песни такие", - говорит Мария Лущик.

Бросить пришлось не только музыку, но и спорт. На этих кадрах один из последних турниров по художественной гимнастике, в котором участвовала Маша. Уже тогда родители заметили: дочка сильно похудела, постоянно просила воду, жаловалась на усталость. В семье надеялись: всему виной тренировки. "Мы не придали значения, потому что она постоянно проходила комиссии. Вот она на соревнования едет, они проходили комиссию, мы шли в поликлинику, сдавали, брали справки. И мы как то и не придали значения, что с сахаром может такое", - рассказывает Игорь Лущик, папа Маши.

Но анализы крови все-таки решили пересдать. Уровень глюкозы превышал норму почти в четыре раза. Диагноз - сахарный диабет. Маша научилась сама себе делать уколы шприц-ручкой, измерять сахар, соблюдать диету. Отказаться от любимых занятий было не просто. Однако нормализовать показатели не удавалось. Однажды уровень глюкозы понизился насколько резко, что Маша впала в кому. Кризис миновал только спустя шесть часов реанимации. "У Маши сахарный диабет с тяжелым течением, очень лабильный. То есть сахара меняются и колеблются от гипогликемических состояний до достаточно высоких. Поэтому за непродолжительное время болезни, стаж заболевания три года, у нее уже есть осложнения в виде диабетической полинейропатии, то есть серьезные осложнения, которые характеризуются болями в ногах, нарушениями чувствительности и другими проявлениями", - сказала Людмила Холмогорова, эндокринолог.

В декабре прошлого года девочке по госквоте установили инсулиновую помпу. Состояние улучшилось. Но появилась другая проблема. Расходные материалы для чудо-аппарата стоят очень дорого. В год необходимо 180 тысяч рублей. Оплатить сменные иголки и картриджи родителям не под силу. Помочь Маше Лущик может каждый. Для этого необходимо отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Сообщение стоит 75 рублей. Необходимые реквизиты на сайте Русфонда.