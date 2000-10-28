Начальник главного управления МЧС Валентин Нелюбов станет гостем программы "Разговор о важном" 16:18, 10 мая 2018 г.



Уже 12 торговых центров закрыты в Иркутской области из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Владельцы начали устранять недочеты, которые в некоторых торгово-развлекательных учреждения перевалили за сотню. Сегодня в программе "Разговор о важном" начальник главного управления МЧС Валентин Нелюбов расскажет о том, какие нарушения в центрах самые распространенные, почему обеспечение безопасности в них он оценивает на 3 с минусом и какие элементарные правила спасут вам жизнь. Смотрите в эфире "Разговор о важном" в 19.30 на канале "Домашний".