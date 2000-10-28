9 мая полицейские задержали в Иркутской области 46 пьяных водителей 16:16, 10 мая 2018 г.



Когда большой праздник повод для правонарушений. 9 мая полицейские задержали 46 пьяных за рулем. В шести случаях нетрезвые водители стали причиной аварий. О самых резонансных ДТП - в следующем материале.

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Два десятилетних мальчика попали в реанимацию в Тайшете. Виновницей стала пьяная женщина за рулем "Тойота Виста". 9 мая в 17.30 дети пересекали дорогу по пешеходному переходу. Вдвоем на одном велосипеде. 33-летняя водитель не снизила скорость и сбила мальчиков, они получили тяжелые травмы. Сейчас дети в больнице, виновница в изоляторе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Тулуне погиб 28-летний мотоциклист. Мужчина двигался по улице Володарского. В это время пожилой водитель "Нива Шевроле" вывернул слева и внезапно решил резко перестроиться направо. Он не заметил, что по правой полосе уже движется попутный транспорт. Виновнику аварии 86 лет. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Едва не закончилось трагедией и безрассудное поведение водителя в Усолье-Сибирском. Три автомобиля и четыре человека пострадали в результате погони. Сегодня утром на одной из улиц Усолья водитель "Тойоты" заметил экипаж ГИБДД и внезапно попытался скрыться. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, а в итоге на трассе спровоцировал столкновение полицейского автомобиля с другой иномаркой. Но и сам нарушитель не удержался и вылетел в кювет. Известно, что за 8 лет водительского стажа его штрафовали 37 раз. Сейчас полиция ищет очевидцев, у которых может быть видео погони и аварии.