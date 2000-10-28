С завтрашнего дня проезд в маршрутных такси Иркутска составит 20 рублей 16:13, 10 мая 2018 г.



Сегодня последний день, когда иркутяне могут проехать в маршрутке за 15 рублей. Завтра произойдет долгожданное для перевозчиков повышение до 20-рублевой отметки. Прежний тариф продержался два года. Но меняется не только стоимость. Какие еще нововведения ждут пассажиров, расскажем далее.

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Для многих иркутян предстоящее уже завтра повышение стоимости проезда в коммерческих маршрутках до 20 рублей, судя по всему, будет большим сюрпризом. Соответствующими объявлениями оборудован далеко не каждый автобус. А точнее, только единицы. Отсутствие листовок водители объясняют тем, что были вынуждены снять их из-за неправильной даты.

- Просто на бумажке написано, что проезд 20 рублей с такого-то числа. То есть было написано с 3 числа изначально, сейчас сделали с 11 числа.

- Люди это уже с начала месяца знают. Все знают прекрасно об этомОни уже с 6 числа давали по 20 рублей. А потом убрали эту бумагу, чтобы они по 20 рублей не давали. И опять по 15 рублей платили.

- Вы в курсе, что с завтрашнего дня стоимость проезда увеличивается?

- Нет, не в курсе.

- Не знали даже? Для вас это будет сюрпризом, как я понимаю.

- Ну не знаю, сюрпризом или нет, смотря какая стоимость. Думаю, намного не повысится.

- Нет, не был в курсе.

- Для вас это будет сюрпризом?

- Да.

- Проезд теперь будет 20 рублей, вы готовы отдавать эти деньги?

- Ну придется, куда деваться.

- Я считаю обоснованной цену ту, которая была при советском президенте Брежневе, вот та была обоснована.

Другое интересное нововведение - дифференцированный тариф. То есть до 8 вечера люди будут платить 20 рублей, после - 25. И снова вопрос: а как быть тем пассажирам, которые, к примеру, застряли в пробке именно в это время? Ответ на этот вопрос знают далеко не все водители.

Перевозчики успокаивают: чтобы не было недоразумений и конфликтов, лучше оплатить проезд при входе. Правда, люди теперь переживают, что после ввода вечернего тарифа маршрутки будут стараться выходить на линию именно в это время. Но стоит отметить: муниципального транспорта повышение проезда не коснется вовсе. А значит, у людей еще остается 15-рублевая альтернатива.