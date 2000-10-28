Иркутские спортсмены завоевали медали разного достоинства на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 15:06, 10 мая 2018 г.



В чешском Пльзене в эти дни проходит чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Иркутские спортсмены уже отличились на соревнованиях. Тулунчанин Константин Данилов в весе до 66 кг занял второе место. На первенстве Европы там же в Чехии среди юношей медали стране принес Семен Черноусов из Нижнеудинска - у него золото. Бронза в весе до 74 кг у иркутянина Дениса Олефира. У девушек серебро завоевала Анастасия Червякова. А Вера Кайнова из Качуга стала третьей в своей весовой категории.