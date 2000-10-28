Братья Кузнецовы успешно выступил на Кубке президента Всемирной федерации тхэквондо 15:04, 10 мая 2018 г.



Удачно выступили иркутские тхэквондисты братья Кузнецовы. На Кубке президента Всемирной федерации тхэквондо Роман завоевал золотую, а Олег бронзовую медаль. Серебро у француза Мианг Яна, еще одна бронза досталась канадцу Марку-Андреа Бержерону. Турнир проходил в греческих Афинах. На соревнования приехали более 2000 спортсменов из 87 стран мира. И уже сегодня братья Кузнецовы выступают в составе российской сборной на чемпионате Европы в Казани.