Финансирование программы по охране Байкала сократят 14:54, 10 мая 2018 г.



Сразу на 2,5 миллиарда рублей планирует сократить Министерство природы федеральную целевую программу по охране Байкала. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки. Всего на защиту озера хотели потратить чуть больше 30 миллиардов рублей. В прошлом году глава Минприроды Сергей Донской попросил о продлении программы до 2030 года. За это время планируют сократить сбросы в водные объекты акватории Байкала, снизить уровень загрязнения, восстановить территории, которые уже пострадали от негативного влияния.