Три человека погибли при пожаре в Аларском районе 14:27, 10 мая 2018 г.



Возгорание в частном доме произошло в ночь с 9 на 10 мая. По предварительной версии, две женщины и мужчина накануне происшествия выпивали. Семья, жившая в этом доме, считалась неблагополучной. Специалисты предполагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Это не первый пожар в доме. В январе там вспыхнул пол из-за обогревателя. В марте жильцам отключали электричество за неуплату, однако они самостоятельно подключились к сети. Сейчас на месте работают эксперты и дознаватели. Тела людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.