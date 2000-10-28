Праздничный концерт для горожан устроили 9 мая в одном из дворов Иркутска 14:23, 10 мая 2018 г.



Песни военных лет, патриотические стихи и показательные выступления в честь Дня Победы устроили в одном из дворов Иркутска. Праздничный концерт для горожан 9 мая организовал депутат городской думы Виктор Ильичев.

Мероприятие провели уже в тринадцатый раз. Традиционно на площадке работала полевая кухня. Для ветеранов выступили ученики и преподаватели ближайших школ. "Мы чествуем всех тех, кто воевал, и тружеников тыла в течение всего года. Это помощь ежемесячная, и не только на 9 мая. Те, кому от души хочется помогать. Это ветераны, которые дали нам мирное небо над головой. И дети. Дети - это наше будущее", - сказал Виктор Ильичев, депутат думы г.Иркутска.

Торжественное мероприятие началось с минуты молчания в память о павших на полях сражений. Школьники подготовили для ветеранов подарки и открытки.