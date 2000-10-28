На Параде Победы В Иркутске представили раритетную технику времен войны, а также современную технику 14:18, 10 мая 2018 г.



Свой для каждого и общий для всей страны. Традиционно в День Победы в Иркутске торжественным маршем прошли колонны людей, чтобы еще раз дать понять: никто и ничто не забыто!

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73-я весна. Праздничное настроение, чувство гордости и преклонение перед подвигом тех, кто отстаивал свободу всей огромной страны. Колонна под знакомые всем песни движется по улицам Иркутска.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Настроение не просто праздничное и приподнятое, это дань нашей истории, нашим великим дням, когда мы с помощью народа победили в самой страшной войне в истории человечества.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Я каждый год принимаю участие в параде, это Великая Победа русского народа над фашистскими захватчиками, всегда с огромным удовольствием и воодушевлением это делаю.

Мемориал Вечный огонь Славы. Ветераны войны, труженики тыла, дети войны - в Иркутске в живых их осталось около 200 человек. Все вместе здесь вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя. Их заслуги бесценны и подвиги с каждым годом все дороже.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Пока жива память о тех днях, о тех события, о тех людях, кто отдал свою жизнь за наше счастливое будущее, мы с вами будем ощущать себя единым народом, народом-победителем.

Сразу после на главной площади Иркутска самое зрелищное - Парад Победы. Торжественным маршем проходят подразделения Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Впервые участвуют курсанты военной кафедры Иркутского технического университета.

А вот и раритетная техника времен Великой Отечественной - военные мотоциклы, автомобили. И в завершении грозное оружие современности - реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган" - достойные продолжатели знаменитых "Катюш". На трибунах в этот день дети войны, которые в самом юном возрасте пережили то, что не передать в коротком интервью.

Иван Иванов: Все было разрушено, сожжено, света не было, и тут сообщили: "Победа". Это счастье, все обнимались.

Украшение праздничного парада - выступление барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД России. 34 девушки представили зрителям новую программу.

И уже третий год подряд Парад завершился "Вальсом Победы". Его танцевали одновременно десятки пар.