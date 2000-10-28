65 тысяч иркутян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 14:12, 10 мая 2018 г.



"Бессмертный полк". 65 тысяч человек - это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году - приняли участие в акции в Иркутске. О подвигах своих родных иркутяне вспоминали все вместе. Возле танка "Иркутский комсомолец" люди собирались целыми семьями. Даже самые маленькие иркутяне не остались в стороне от праздника.

Движение колонны началось в 10.30. Тысячи портретов людей, не вернувшихся с фронта, прошедших войну и тех, кто работал в тылу, пронесли по улицам Иркутска. К "бессмертному полку" присоединились и сами свидетели войны. Ветераны шли от Московских ворот до сквера Кирова. Впервые Иркутск участвовал во Всероссийской акции четыре года назад. Тогда в колонне было не больше 3 тысяч человек. С каждым годом число участников растет. Свой бессмертный полк теперь есть и во многих населенных пунктах региона. Всего в его рядах в этом году прошли около 150 тысяч жителей Иркутской области.