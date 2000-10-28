"Все для Победы": госпитали Иркутска 17:59, 08 мая 2018 г.



Подвиг совершили не только те, кто сражался на фронте. То, что сделали военные медики в тяжелое для страны время, до сих пор считают образцом профессионального мужества и самоотверженности. В Иркутске врачи ставили на ноги тяжелораненых бойцов. Через областной центр прошли более ста тысяч красноармейцев. Треть из них вернулись в строй. А большинство после серьезных травм могли трудиться. Заботились о пациентах не только медики. Иркутяне тоже всеми силами возвращали солдат к жизни. Пришло время нашей рубрики "Все для Победы".

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В 40-е годы в Иркутске действовало 28 госпиталей. Городские больницы могли принять только местное население, поэтому лечебницы открывали в любых подходящих для этого зданиях. Обязательно просторных, чтобы вместить сотни раненных. Как, например, в историческом корпусе Байкальского госуниверситета. Студентам пришлось переехать в другие, малоприспособленные для учебы здания. А здесь разместили эвакогоспиталь на 1000 коек. По этим коридорам ходили врачи и медсестры. В аудиториях оперировали пациентов. Но коллектив вуза все равно считал корпус своим. И по возможности во всем помогал медикам. "Студенты и преподаватели были санитарами, помогали бойцам, развлекали бойцов, устраивали всевозможные концертные программы. Потому что надо не только физическое здоровье поправлять, но и моральный дух", - рассказывает Екатерина Тирских, начальник управления по работе со студентами БГУ.

Первые эшелоны с пациентами прибыли в Иркутск в 1942 году. И если помещения для них нашли быстро, с персоналом было сложнее. Мобилизовали всех медиков, которые остались в городе. Основу составила профессура медуниверситета. Они, в свою очередь, обучали студентов всему необходимому. Рядовые иркутяне тоже хотели помочь раненным бойцам. Пенсионеры и школьники работали сиделками. Читали красноармейцам книги, рассказывали о последних новостях с фронта. Иногда после таких встреч завязывалась большая дружба. Ведь пациенты находились на лечении год, а то и больше. Так далеко от военных действий увозили особо тяжелых солдат. "Иногда перемещения раненых занимали по месяцу, а то и более. Отправляли сюда только людей, которым требовалось длительное восстановление после тяжелых операций и которые могли перенести элементарно такую длинную дорогу. В дороге могло случиться всякое. По воспоминаниям тех, кто работал в госпиталях, иногда приезжали раненные, их осматривали, и у них под повязками были черви. Просто из-за невозможности получить хороший медицинский осмотр в эшелоне. Хотя там медики тоже были, но физически они не успевали всех осмотреть и всем оказать должную помощь", - говорит Алена Перфильева, научный сотрудник музея истории г.Иркутска, филиал "Солдаты Отечества".

Если после войны в школы и университеты вернулась прежняя жизнь, военный госпиталь в Радищево был и остается на особом положении. У этих медиков был опыт непростой работы с тяжелоранеными бойцами. Сюда еще в 30-х годах привозили солдат с Халхин-Гола. Тех, кто трудился в тяжелое время, почти не осталось. Сейчас ветеранов медицинской службы всего пятеро, объясняет начальник госпиталя Александр Ксенофотнов. И хоть многое уже стерлось из их памяти, самые яркие впечатления тех дней тяжело забыть. "Они работали по 12-14 часов в день. Никогда не было такого, чтобы кто-то отказался поработать еще сверхурочно, если это было необходимо. Потому что раненые поступали практически ежедневно и в течение суток. Естественно, их надо было принять, одеть, обуть, раздеть, помыть, определить в палату для того, чтобы дальше доктора приступали к лечению", - говорит Александр Ксенофонтов, полковник медицинской службы в отставке.

Застать героев медицинской службы удалось и врачам станции переливания крови. Сейчас они на пенсии. Но рассказы старших коллег помнят хорошо. Ведь именно те люди обеспечивали все иркутские госпитали драгоценным запасом. А это три тысячи литров крови. При том, что условия работы разительно отличались от нынешних. Все необходимое для переливания - вплоть до дистиллированной воды и консервантов - заготавливали прямо на станции. "Так как холодильников практически не было, привозили лед с Ангары на саночках, на телеге и обкладывали ампулы, это все прикладывалось ватой, конечно. Не то, что вплотную. И заморозить нельзя, и перегреть нельзя. Но температура поддерживалась за счет льда, который рубили на Ангаре", - вспоминает Людмила Дубовая, врач-трансфузиолог.

Удивительно, но даже в военные годы, когда с продовольствием были перебои, в Иркутске всегда были доноры. В день приходило до ста человек. Они сдавали кровь после тяжелых рабочих смен. И редко когда забирали обязательное вознаграждение для всех, кто жертвовал кровью. Только просили: лучше отправьте эти деньги на фронт, им там сложнее.