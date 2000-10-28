Еще один коттедж в пригороде Иркутска пострадал от действий заводчицы породистых колли 17:50, 08 мая 2018 г.



Как превратить коттедж в собачью конуру? Для этого достаточно пустить квартиросъемщиков с питомцами. Правда, в данном случае количество четвероногих на жилплощади подсчитать с трудом смогут даже их хозяева. Один из коттеджей в пригороде Иркутска за считанные месяцы превратился в приют для животных. Но, как выяснилось, с героями нашего следующего материала мы уже встречались.

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Этот беспорядок на съемном коттедже устроила не буйная молодежь, а около тридцати породистых колли и около десятка кошек. По дому разбросаны вещи, повсюду фекалии. Эти кадры сняли хозяева дома. Видно, как животных силой выгоняют из помещения. Буквально все помещения, включая спальню, арендаторы превратили в вольеры для животных, несмотря на то, что помещения этого питомника приходится делить и детям.

Хозяева этого двухэтажного дома рассказали: сдали помещения, чтобы расплатится с долгами, однако затраты на будущую уборку и ремонт стали неприятным сюрпризом, как и само нахождение в доме такого количества животных. "Про дом не говорила, что в доме будут жить животные. Она сказала: есть собаки, но они уличные. Я же не знала, что там их столько", - сетует Юлия Евременко, хозяйка коттеджа.

Также огромным сюрпризом стало то, что квартиросъемщики после всего, что произошло, не хотят уезжать. Свое нежелание арендаторы объясняют договорными отношениями. И, несмотря на то, что оплата осуществляется помесячно, договор заключили на год. В рамках договора, по мнению арендаторов, было оговорено и нахождение там собак. И ничего, что обсуждали не количество, а наименование. А "плюс-минус" особой роли не играет.

Невольными пострадавшими, по словам хозяев этого коттеджа, стали и соседи. От такого количества друзей человека им и самим впору выть на луну.

А сейчас внимание! Владелица этого собачьего богатства Оксана Платонова - довольно известная в Иркутске заводчица породистых колли. И подобная обстановка в съемном коттедже в ее истории не первая.

В марте 2016 мы рассказывали, как ее питомцы практически полностью уничтожили внутренний интерьер в аналогичном доме и при аналогичных обстоятельствах. Тогда в помещение хозяевам пришлось пробиваться вместе с полицией. У женщины изъяли около 70 собак, которые с ней проживали. А в питомнике рассказали, что подобные условия содержания четвероногих для заводчицы вполне привычные. Хозяева подали в суд на женщину. Как и тогда, она настаивает, что предупреждала хозяев недвижимости, что снимает уютное и меблированное помещение именно для питомника. "Здесь было 24 собаки. О чем я хозяев предупреждала письменно. Я нашла дом на окраине, собаки мешать не будут, я объяснила, что у меня питомник собак, много кошек. Хорошо, что кафель - мыть удобно", - сказала Оксана Платонова, арендатор.

К слову, в теории породистые колли должны были жить на улице и без вольеров вместе с кошками, а появление в доме фекалий - это своеобразная месть животных на внезапное выселение.

Сейчас в деле будет разбираться полиция и, скорее всего, суд. А Оксане Платоновой со временем будет нужен новый коттедж, а точнее, уютный туалет для своих питомцев.