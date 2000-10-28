Иркутские кикбоксеры в составе сборной страны отправятся на чемпионаты мира и Европы 17:32, 08 мая 2018 г.



Отборы прошли по результатам всероссийского турнира, который завершился в Ульяновске. Приангарье представили 13 спортсменов. В копилке спортивных наград нашего региона два золота, два серебра и три бронзы. Отличились юниоры. А среди мужчин на вторую ступень национального пьедестала в весе 51 килограмм поднялся Сергей Макаров, уступив только чемпиону мира - спортсмену из Хакасии. Наград в этой весовой категории Иркутская область не видела уже давно.

Сергей Макаров, призер чемпионата России по кикбоксингу: Мы ездили на сборы, там первые номера России, с ними тренировались. Набирались опыта. Подготовка - это самое сложное. Наверное, не зря говорят: тяжело в учении, легко в бою.

Евгений Гаврилов, президент федерации кикбоксинга в Иркутской области: По первенству ребята сейчас начали выходить. И вот Сергей, он долгое время на первенстве выступал России, показывал неплохой результат. И сейчас он вышел в мужчины и добился довольно-таки высокого результата.

Сейчас в Иркутске, во дворце спорта "Труд", стартовал Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу. Участвуют около 300 сильнейших спортсменов из Иркутска, Братска, Тулуна, Зимы, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также республики Бурятия и Забайкальского края. Завтра, в День Победы, самых сильных участников ожидают полуфинальные и финальные поединки и награждение победителей.