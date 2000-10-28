Выставка художников Натальи Довнич и Андрея Поляницы начала работу в галерее сибирского искусства 17:28, 08 мая 2018 г.



"Форма цвета" и торжество жизнелюбия. В галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея сегодня открыли выставку двух художников - Натальи Довнич и Андрея Поляницы. Их работы есть в частных коллекциях по всему миру. Произведения Натальи и Андрея привлекают вдохновляющими экспериментами и яркой самобытностью.

Оба мастера - выпускники Иркутского художественного училища и технического университета, где их учителем был народный художник России Виталий Смагин. Наталью искусствоведы называют мастером, тонко чувствующим цвет, ее картины - это изящество, в котором гармонично сочетаются академическая и авангардная живопись. Андрей же - смелый экспериментатор. Профессионально занимается художественной керамикой и живописью. Созданные им образы - это добрая ирония. Все произведения объединяет жизнерадостное настроение и яркость. "Так получается, поскольку мы находимся рядом и помогаем друг другу, даем советы, критикуем, но критика эта чаще всего конструктивная, поэтому, наверное, происходит некий энергообмен", - сказала Наталья Довнич, художник.

Это уже пятая совместная выставка Натальи Довнич и Андрея Поляницы. В экспозиции "Форма цвета" художники представили более 60 своих лучших произведений. Наталья - живопись и работы из стекла, выполненные в технике фьюзинг, Андрей - художественную керамику. Большая часть композиций перед зрителями предстала впервые. Например, новая серия картин "Ангелы рядом". Выставка будет работать до 27 мая.