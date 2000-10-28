В Театре народной драмы прошел концерт, приуроченный ко Дню Победы 16:07, 08 мая 2018 г.



В память об отцах и дедах. Возможность возложить цветы к символическому Вечному огню была сегодня у тех, кто пришел в Театр народной драмы. Для ветеранов и жителей района провели теплый, душевный праздник. В зале театра устроили концерт. С номерами выступали даже самые маленькие артисты из окрестных детских садов. А на улице всех ждало угощение - традиционная гречневая каша с тушенкой. Ее готовили в полевой кухне. Традиции отмечать День Победы в Театре народной драмы уже 18 лет.

"Клавдия Трофимовна Тимонина, старшина медицинской службы, которая прошла всю войну, была ранена, она пришла ко мне в 2000 году и сказала: Михаил Георгиевич, надо делать так и так. Я сказал "есть", под козырек и все. И мы начали с ней делать. Вместе с ветераном Великой Отечественной, вместе с нашей командой и будем продолжать это", - сказал Михаил Корнев, депутат думы г.Иркутска.