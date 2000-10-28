Ветераны Великой Отечественной войны прибывают в Иркутск из всех районов области 16:01, 08 мая 2018 г.



Сегодня в регионе участников боев осталось в живых чуть более 600 человек. Приехать, конечно, могут не все. Время накануне 73-й годовщины Победы ветераны, труженики тыла, дети войны посвящают памяти фронтовиков, тех, кто не вернулся с полей боев, кто бесстрашно отдал свою жизнь ради одной общей цели.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Это особый праздник, потому что он завоеван жизнью и здоровьем многих-многих людей.

В преддверии 9 Мая вспомнить всех поименно. К этому призвал спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка на митинге у Вечного огня Славы. Герои здесь на почетных местах.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Вы для нас пример. Молодежь, которая присутствует на митинге, все это слышит. Она все это понимает, сегодня она рисует победу, поет военные песни. С праздником вас, земляки!

Уже по традиции участники торжественного митинга возлагают гирлянду и красные гвоздики к мемориалу Вечный огонь Славы и к памятнику дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова.