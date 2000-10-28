9 мая в Иркутске будет тепло и ясно 15:58, 08 мая 2018 г.



Погода, как по заказу. Но только на один день. 9 мая, в праздник Победы, небо над Иркутском станет ясным. Синоптики обещают существенное потепление до + 17, +19 градусов. Хотя ночь накануне будет холодной - около нуля на термометрах. Соответственно, утром перед парадом тоже прохладно. Только к полудню воздух прогреется до +8, +10.

Хорошая погода будет не по всей Иркутской области. На севере и юго-западе не выше 13 градусов. А в центральные районы - это Балаганский, Ново-Нукутский, Заларинский - уже к вечеру 9 мая подойдет новый холодный фронт. Он принесет порывы ветра до 13-18 метров в секунду. В Иркутске новый виток непогоды даст о себе знать уже 10 мая. Ветер 12-17 метров в секунду. 12-14 градусов тепла. А 11 числа и мокрый снег.