Движение общественного транспорта изменится в Иркутске в связи с праздником Победы 15:55, 08 мая 2018 г.



С 7.00 закроют проезд на улице Советская от Красноярской до Депутатской, на Сухэ-Батора, Желябова и вокруг сквера имени Кирова. Также движение перекроют на улице Декабрьских Событий от Советской до Нижней Набережной, она останется пешеходной до часа ночи. Остальные перекрытые улицы будут открывать по мере прохождения праздничной колонны. Для граждан будет работать парковка на территории рынка "Фортуна". Работать общественный транспорт 9 мая будет до полуночи. Все изменения маршрутов городских перевозчиков можно посмотреть на сайте городской администрации http://admirk.ru