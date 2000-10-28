Празднование Дня Победы в Иркутске начнется в 9 утра и завершится вечером торжественным салютом 15:52, 08 мая 2018 г.



73-ю годовщину Великой Победы будут завтра отмечать по всей России. В Иркутске праздничные мероприятия начнутся в 9.00 и завершатся в 22.00 торжественным салютом.

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В 9.00 от танка "Иркутский Комсомолец" праздничная колонна начнет шествие в сторону Вечного огня по улицам Декабрьских событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора. У гостиницы "Ангара" к колонне присоединятся ветераны Великой Отечественной войны. Все вместе они пройдут к мемориалу и возложат цветы и гирлянды к Вечному огню.

В 11.00 на площади графа Сперанского начнется парад. Подразделения военных и силовиков пройдут праздничным маршем. А после будут показательные выступления курсантов института МВД. В 12.15 по площади пройдет "Бессмертный полк". Его первая колонна стартует в 9.30 от танка "Иркутский Комсомолец". А вторая в 10.30 от Московских ворот.

Народные гуляния будут идти в сквере Кирова, на бульваре Гагарина, у памятника Александру III. В 15.00 на площади у стадиона "Труд" можно будет увидеть реконструкцию Сталинградской битвы. Кстати поучаствовать в ней может каждый. Для всех найдут роли. С 14.00 и почти до 22.00 в сквере Кирова будет идти праздничный концерт "День Победы". А в 22.00 над городом прогремят залпы торжественного салюта. Организаторы обещают настоящее пиротехническое шоу. За 8 минут выпустят 3 тысячи залпов.