Министерство природы России потребовало принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности 18:09, 03 мая 2018 г.



До 13 мая необходимо наладить круглосуточное дежурство региональной диспетчерской службы. Оперативные группы должны патрулировать территории для выявления виновных в разведении огня. А людям настоятельно рекомендуют не сжигать сухую траву и не разводить костры в лесах.

По статистике почти во всех случаях возникновения пожаров и палов травы виноват человек. Пик приходится как раз на выходные и праздничные дни, когда граждане отправляются в леса и на берега рек для отдыха. При этом многие разводят костер при сильном ветре и не тушат его перед уходом. Глава МЧС рекомендовал приостанавливать лесозаготовительную деятельность там, где вводят особый противопожарный режим. «Населению настоятельно рекомендуется не бросать в лесу горящие спичи и окурки, нельзя разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, а также рядом со складами древесины и торфа, нельзя оставлять в лесу стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, запрещено выжигать сухую траву в лесу и на полях, поджигать камыш, разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду; оставлять костёр без присмотра или не потушенным при покидании стоянки».

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил взять под жесткий контроль работу всех подразделений, которые занимаются профилактикой и предупреждением пожаров. Об этом он заявил в Иркутске на заседании рабочей группы. Министр особо отметил: в случае возгорания необходимо быстро реагировать, приступать к тушению, пока площади незначительны. Организовать спрос с конкретного владельца, собственника или арендатора земли, где возникла термоточка. Каждый пожар в лесах, на землях иного назначения должен иметь имя и фамилию собственника и спрос с соответствующих руководителей. Сообщают "Сибирские новости".