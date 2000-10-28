Ветеранов и детей войны поздравили в Свердловском округе 17:30, 03 мая 2018 г.



Праздник для тех, кто всегда молод душой. В зале звучали песни в исполнении самодеятельных коллективов района, выступали и молодые, и опытные таланты. Совет ветеранов округа называют самой дружной и многочисленной организацией в городе.

Ее активным участникам и ветеранам вручили почетные грамоты Законодательного собрания области, адресовали теплые слова благодарности и признательности. «Я со школьных времен помню, когда к нам приходили еще такие молодцеватые участники боевых действий, они были увешаны орденами, медалями, и они совершенно спокойно, обыденно рассказывали, что их воодушевляло в боях, на полях сражений, каких-то операциях - просто любовь к стране», - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.