20 рублей за проезд уже сегодня заплатили некоторые иркутяне 17:26, 03 мая 2018 г.



Некоторые слишком активные перевозчики Иркутска уже сегодня подняли цену за проезд. Хотя по общему решению частных перевозчиков стоимость должны были увеличить только с 11 мая. Должны ли иркутяне платить новую цену или еще можно ездить по старой?

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Неприятный сюрприз ждал сегодня пассажиров 22-го маршрута и 83-го. За проезд пришлось платить 20 рублей. Вместо 15. Некоторые активные перевозчики решили поднять стоимость, не дожидаясь 11 мая. А некоторые будут брать заветные 20-25 рублей с шестого мая.

Стоимость проезда будут поднимать только на частных маршрутках. Так как им не положено возмещение из муниципального бюджета. Перевозки нерегулируемые. Поэтому сводить дебет с кредитом им приходится за счет горожан. Несколько лет в Иркутске была самая низкая стоимость проезда - 12 рублей. В 2016-ом подняли до 15, но и это, по рассказам предпринимателей, не позволило им нивелировать расходы на ГСМ и ремонт транспортных средств. После рассмотрения частные перевозчики добились повышения до 20 рублей. И пусть иркутяне не всегда понимают решения службы по тарифам, но считать свои деньги умеют отлично.

- Цены растут, проезд растет, а пенсия и зарплата остаются на том же месте. Было 15, 12, потом 15, сейчас хотят 20 сделать.

- Если даже не устраивает, сколько будет, столько и будем платить.

- В сумме накапливается 4-5 поездок из-за того, что 20 рублей будет.

- Как дети будут в школу ездить? Я против.

Как нам пояснили в администрации Иркутска, стоимость проезда частные перевозчики повысили преждевременно и самовольно. Вся информация передана в специальные службы. И с 4 мая ретивые перевозчики должны вернуть цену в 15 рублей. До 11 мая.