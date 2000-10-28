В тринадцати районах Иркутской области объявили чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности 16:32, 03 мая 2018 г.



Это связано с ухудшением погоды. Ограничили вход в леса. На территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим. А на выходных спасли от огня село Барлук в Куйтунском районе. Работу пожарных осложнял сильный ветер.

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Противопожарный разрыв вглубь леса более чем на полсотни метров. Встречные палы и опашка с трех сторон. Огонь от Барлука отводили всеми силами. Жителей окраины села эвакуировали из домов. Развернули пункт временного размещения. Из Тулуна, Куйтуна и Саянска на помощь выехали пожарные расчеты. Огонь остановили на расстоянии всего полукилометра от Барлука. «На сегодняшний день все угрозы, которые были в выходные дни, они сняты. Конечно, подразделения реагировали в режиме повышенной готовности на горение мусора, сухой растительности. Угроза огня на населенные пункты, где массово были бы у нас уничтожены дома, угроза эта не допущена», - рассказывает Василий Разумнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сложная обстановка была и у поселка Большая Елань. Пожар там усиливался из-за шквалистого ветра. К счастью, его ликвидировали. Под наблюдением пожарных и лесоохраны были тракты вблизи Иркутска. Непотушенные угли от кострищ для шашлыка или подожжена сухая трава запросто могли спровоцировать стихию.«Самая тяжелая пожароопасная обстановка вчера складывалась на тракте по Мельничной пади. Там переход огня угрожал населенным пунктам. А также садоводствам. Всю ночь силы министерства лесного комплекса, ПХС третьего типа, а также десантники лесхоза Иркутской области боролись с огнем. Не оставляя возгорания ни на минуту», - говорит Валентин Широков, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области.

На период действия особого противопожарного режима усилили дежурные смены. В боевой готовности все муниципальные службы и водовозная техника. Сейчас в регионе зарегистрировали 11 лесных пожаров. Из них действующих три и столько же локализовали. Пять очагов ликвидировали.