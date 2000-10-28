Международные соревнования по функциональному многоборью среди пожарных и спасателей прошли в Иркутске 15:45, 03 мая 2018 г.



Иркутская область заняла первое место. На площади Сперанского прошли первые международные соревнования по функциональному многоборью среди пожарных и спасателей. Участвовали более 250 человек из разных регионов страны, а также гости из ближнего зарубежья. Обе команды главного управления МЧС России по Иркутской области, мужская и женская, показали лучшую подготовку.

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Самые сильные и смелые. Пожарные и спасатели из разных уголков страны и ближнего зарубежья сошлись в борьбе за звание чемпионов в первом международном соревновании по кроссфиту. Все участники далеки от профессионального спорта. Это люди, которые ежедневно выходят на службу и обеспечивают безопасность граждан. Приветствовали команды бурными аплодисментами. Поддержать участников многоборья приехал и глава МЧС России. «Из различных уголков нашей необъятной России, из Узбекистана прибыли подготовленные команды, которые примут участие в широком спектре дисциплин по плану соревнований. Но не будет проигравших», - говорит Владимир Пучков, глава МЧС России.

По силе нагрузки кроссфит близок к работе пожарного-спасателя в чрезвычайных ситуациях. На пределе возможностей. Спортсмены выполняли силовые упражнения в боевой одежде и с оборудованием. В каждом из пяти этапов соревнований участники выполняли по три упражнения. В их числе махи гирей, выброс штанги в 40 килограммов, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лёжа, и конечно, перемещение автомобиля с помощью каната. Это показатель того, на что способен настоящий огнеборец, и к чему должны стремиться начинающие пожарные.«Да, в принципе, готовились. Чего ожидали, то сделали. Спасибо за поддержку, иркутяне самые лучшие. Спасибо», - рассказывает Кирилл Амбросов, начальник караула пожарно-спасательной части №10 г. Ангарска.

По результатам соревнований Иркутская область одержала победу. Второе место у Тюменской области, на третьем челябинские спасатели. Среди женских команд первенство у иркутян, бронзу завоевали представительницы Сибирской пожарно-спасательной академии из Красноярского края.