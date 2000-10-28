Четыре тысячи человек стали участниками митинга профсоюзов в Иркутске 15:38, 03 мая 2018 г.



Так по традиции отметили День международной солидарности трудящихся, который в современной России называют Праздником весны и труда. На площади перед дворцом спорта "Труд" собрались представители профсоюзных организаций, политических партий, работники предприятий.

В этом году митинг прошёл под лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику!" «В эти тёплые весенние дни мы каждый год собираемся с вами, не только для того чтобы услышать какие-то цифры, но и для того чтобы напомнить властям всех уровней о том, что забота о людях, забота о тружениках, о молодых людях, о пенсионерах - это компетенция властей всех уровней», - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Завершился митинг праздничным шествием до Вечного огня и возложением цветов к мемориалу.