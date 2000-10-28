Профессор Гренобльского университета провел операцию в Иркутске 15:35, 03 мая 2018 г.



Хирургия как искусство. Профессор Гренобльского университета помог устранить щекотливую проблему иркутскому ребенку. Операция, за которой наблюдали представители медицинского сообщества и прессы, прошла в Ивано-Матренинской больнице. Врачи рассказали об особенностях хирургического вмешательства при энурезе и о том, как борются с этой болезнью во Франции.

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За работой профессора пристально наблюдают не только в операционной, но и из конференц-зала по онлайн трансляции. Задача хирурга увеличить емкость мочевого пузыря и создать специальный механизм, благодаря которому 15-летний подросток, который сейчас находится на операционном столе, сможет жить обычной жизнью, не смущаясь болезни. Известный во всем мире клинический эксперт урологии, профессор Гренобльского университета Бернар Буало отмечает: в Европе этот метод для решений проблем патологий мочевыводящей системы достаточно популярен. «Стоит отметить, что эта техника полезна как для детей, которые имеют мальформации и врожденные пороки развития мочевого пузыря, так и для взрослых, которые перенесли травматические повреждения этой области. Мой сегодняшний визит связан с тем, чтобы привить и научить этим операциям иркутских хирургов. Популяризировать их», - делится Бернар Буало, профессор Гренобльского университета.

Спланировать операцию с участием французского профессора в Сибири удалось благодаря международным связям иркутского медуниверситета. Уже более 20-ти лет вузы сотрудничают и обмениваются студентами.«Один из немногих вузов медицинских, я это говорю без всякого кокетства, когда наши студенты едут на срок 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев учиться там. Они проходят полноценные циклы. И потом эти периоды по возвращению засчитываются им по уже нашей программе, в нашем университете», - говорит Тамара Крупская, проректор ИГМУ по международным связям.

У операционного стола бригада врачей во главе с французским экспертом работала более двух часов. После нее у ребенка останется небольшое отверстие в районе пупка для вывода мочи. А катетер сможет поместиться в кармане. Теперь такие операции в Ивано-Матренинской больнице планируют проводить планово.«Наши хирурги это увидели, мы взяли на вооружение. Больные уже есть. И мы проводили в субботу буквально такой консультативный осмотр, прием, обсуждали, рассуждали методологию и подход, который должен быть у этих пациентов. Поэтому мы стартуем. Я думаю, успешно все будет. Дадим детям шанс быть здоровыми», - рассказывает Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матренинской детской больницы.

Жизнь этого подростка, за которой сейчас наблюдают десятки иркутских медиков, изменится кардинально. Ведь это позволит ему наконец отказаться от памперсов и вести полноценный образ жизни. И, например, ходить в бассейн.